Путин провёл встречу с губернатором Иркутской области

Кобзев доложил главе государства о ситуации в регионе. В частности, о восстановлении пострадавших в результате наводнения районов. Губернатор рассказал, что мероприятия выполнены на 75%. По его словам, построено 749 жилых домов, остаётся порядка 149, которые должны достроить до конца года.