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Путин провёл встречу с губернатором Иркутской области

ИА Regnum
41 минуту назад

Президент России Владимир Путин 16 августа в Москве встретился с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

Путин провёл встречу с губернатором Иркутской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кобзев доложил главе государства о ситуации в регионе. В частности, о восстановлении пострадавших в результате наводнения районов. Губернатор рассказал, что мероприятия выполнены на 75%. По его словам, построено 749 жилых домов, остаётся порядка 149, которые должны достроить до конца года.

«Жильё качественное, всё нормально?» — спросил президент.

Кобзев ответил, что есть недостатки, но все они устраняются.

Политика,Игорь Кобзев,Владимир Путин,Иркутская Область,Москва,
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