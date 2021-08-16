Россия эвакуирует часть сотрудников посольства из Кабула

Часть сотрудников российского посольства в Кабуле будет эвакуирована, сообщил специальный представитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. Об этом сообщает ТАСС.

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Как отметил Кабулов, в российской дипмиссии в Афганистане работают около 100 человек.

«Часть наших сотрудников будет отправлена в отпуска или эвакуирована каким-то иным образом просто так, чтобы не создавать слишком большое количество присутствия», — пояснил дипломат.

Он также анонсировал встречу российского посла с представителем радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)».

«Наш посол в контакте с представителями руководства талибов. Завтра, как он мне буквально десять минут назад сообщил, встречается с координатором от руководства талибов по обеспечению безопасности, в том числе нашего посольства», — рассказал Кабулов.

По его словам, талибы уже взяли под охрану внешний периметр российского посольства.

15 августа радикальное движение «Талибан»* объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители захватили государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. Движение отказалось от идеи переходного правительства, подчеркивая, что они ждут полной передачи власти.