Талибы взяли под контроль почти весь Афганистан

Боевики радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) на данный момент взяли под контроль около 90 процентов территории Афганистан, сообщает ТАСС со ссылкой на иранскую телерадиовещательную корпорацию IRIB.

По данным телеканала, сейчас правительственные войска контролируют лишь Кабул и одноименную провинцию.

Ранее сообщалось, что талибы захватили столицы еще нескольких провинций и приблизились к столице Афганистана Кабулу. Им удалось захватить столицу располагающейся у границы с Пакистаном провинции Пактика Шарану. Кроме того, бойцы «Талибана» подошли к району Чар Асиаб.