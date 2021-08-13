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Путин указал на необходимость международного сотрудничества России в сфере безопасности

Деловая газета "Взгляд"
22 минуты назад

Президент Владимир Путин обсудил с Совбезом России вопросы международного сотрудничества по обороне и безопасности, он указал на необходимость объединять силы с другими странами для решения некоторых вопросов.

Путин указал на необходимость международного сотрудничества России в сфере безопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас с вами сегодня по плану обсуждение вопросов международного сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Мы много раз с вами говорили о том, что эффективно решать ряд вопросов в этой области невозможно в одиночку и нужно объединять усилия с нашими партнерами для того, чтобы обеспечить и нашу собственную безопасность», – цитирует Путина РИА «Новости».

В совещании участвуют премьер Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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