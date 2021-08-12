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Шойгу прибыл в Китай

RT на русскомиещё 5
4 часа назад

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в КНР с рабочим визитом для наблюдения за активной фазой российско-китайских оперативно-стратегических учений «Сибу/Взаимодействие-2021».

Шойгу прибыл в Китай
Фото: ТАССТАСС

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что в ходе визита состоится встреча Шойгу с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ.

По данным Минобороны РФ, «основными темами предстоящих переговоров станут вопросы двустороннего военного сотрудничества, в том числе практического взаимодействия вооруженных сил двух стран».

В конце июля ФАН со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа сообщало, что экипажи истребителей Су-30СМ ВВО примут участие в российско-китайских учениях «Взаимодействие-2021».

Политика,Сергей Шойгу,ИТАР-ТАСС,Россия,Китай,
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