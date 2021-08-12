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Лавров назвал шабашем форум «Крымская платформа»

Lenta.ru
5 минут назад

Глава МИД России Сергей Лавров назвал шабашем форум «Крымская платформа», который запланирован на конец августа текущего года и направлен на возвращение Крыма в состав Украины. Об этом он заявил в четверг, 12 августа, в ходе выступления в арт-кластере «Таврида», трансляцию которого ведет ТАСС.

Лавров назвал шабашем форум «Крымская платформа»
Фото: ТАССТАСС

«Вот через неделю состоится очередной шабаш — "Крымская платформа", на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти», — отметил министр.

28 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что саммит «Крымская платформа», который пройдет в Киеве 23 августа, станет беспрецедентным событием в контексте противодействия «российской угрозе». Он добавил, что в мероприятии примут участие представители 28 стран и международных организаций на уровне президентов, премьер-министров и глав парламентов.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Политика,Дмитрий Кулеба,Сергей Лавров,МИД,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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