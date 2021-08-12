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Умер депутат Госдумы и бывший мэр Красноярска Петр Пимашков

Российская Газетаиещё 9
18 минут назад

В Сочи в возрасте 73 лет в четверг скончался депутат Государственной думы РФ от Красноярского края, бывший мэр Красноярска Петр Пимашков. По данным "РГ", Петр Иванович находился на отдыхе. Чувствовал себя хорошо, ничего не предвещало трагедии.

Умер бывший мэр Красноярска Петр Пимашков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Петр Пимашков родился 2 июля 1948 года в Белоруссии, в деревне Бовки Могилевской области. Учился в Сибирском технологическом институте - в 1977 году окончил механический факультет. Затем получил диплом с отличием Красноярской академии цветных металлов и золота. Работал на Красноярском комбайновом заводе, возглавлял администрацию Свердловского района краевой столицы.

В 1996 году стал руководителем администрации Красноярска. Петр Иванович оставался мэром до 2011 года, когда был избран депутатом Государственной думы.

При Пимашкове в городе появились сотни фонтанов, Татышев-парк и парк флоры и фауны "Роев ручей", молодежные трудовые отряды, Красноярский молодежный форум, массовые спортивные мероприятия, карнавала в День города.

Напомним, несколько дней назад ушел из жизни предшественник Петра Пимашкова на посту главы города - первый мэр Красноярска Валерий Поздняков. Ему был 81 год.

Политика,Валерий Поздняков,Петр Пимашков,Госдума,Красноярский Край,Сочи,Красноярск,Беларусь,
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