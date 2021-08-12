Умер бывший мэр Красноярска Петр Пимашков

В Сочи в возрасте 73 лет в четверг скончался депутат Государственной думы РФ от Красноярского края, бывший мэр Красноярска Петр Пимашков. По данным "РГ", Петр Иванович находился на отдыхе. Чувствовал себя хорошо, ничего не предвещало трагедии.

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Петр Пимашков родился 2 июля 1948 года в Белоруссии, в деревне Бовки Могилевской области. Учился в Сибирском технологическом институте - в 1977 году окончил механический факультет. Затем получил диплом с отличием Красноярской академии цветных металлов и золота. Работал на Красноярском комбайновом заводе, возглавлял администрацию Свердловского района краевой столицы.

В 1996 году стал руководителем администрации Красноярска. Петр Иванович оставался мэром до 2011 года, когда был избран депутатом Государственной думы.

При Пимашкове в городе появились сотни фонтанов, Татышев-парк и парк флоры и фауны "Роев ручей", молодежные трудовые отряды, Красноярский молодежный форум, массовые спортивные мероприятия, карнавала в День города.