"Последствия будут": в Госдуме призвали извиниться азербайджанского экс-посла

Бывший посол Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияр Вагабзаде должен принести извинения за свои слова о русских, в противном случае для него и для всех, кто допускает подобные высказывания, наступят последствия. Об этом в своем Telegram-канале в среду написал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

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"Бывший азербайджанский посол на камеру назвал русских свиньями. Дипломат хоть и бывший, прекрасно чувствует, что можно, а чего нельзя", - написал Толстой.

По словам парламентария, "последствий не боится ни он [Вагабзаде], ни те, кто в национальных республиках, ставших по доброй воле России молодыми, но не независимыми государствами, оскорбляет сегодня Россию и русских".

"А последствия будут. Либо придется извиниться. Простить может один человек другого. Но оскорбления народа, веры и государства остаются в истории отношений между странами", - резюмировал Толстой.