В МИД обеспокоились ситуацией на востоке Украины

Ситуация в сфере безопасности на востоке Украины деградирует, в то время как западные покровители Киева ничего не предпринимают, чтобы прекратить войну в Донбассе, эта проблема вызывает обеспокоенность у РФ. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии заместителя директора департамента информации и печати МИД России Николая Лахонина.
"Обеспокоены деградацией ситуации в сфере безопасности на востоке страны. С начала августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала порядка тысячи случаев нарушения режима прекращения огня. По информации Донецка и Луганска, жертвами обстрелов стали более десяти человек, включая гражданских лиц, - отметил Лахонин. - К сожалению, западные покровители Киева ничего не делают, чтобы прекратить убийство украинскими властями собственного народа".
По данным МИД РФ, Украина продолжает осложнять ситуацию в переговорном процессе вместо урегулирования конфликта в Донбассе.
Россия ждет от международных организаций и европейский политиков оценок националистических высказываний украинского руководства.