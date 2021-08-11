В МИД обеспокоились ситуацией на востоке Украины

Ситуация в сфере безопасности на востоке Украины деградирует, в то время как западные покровители Киева ничего не предпринимают, чтобы прекратить войну в Донбассе, эта проблема вызывает обеспокоенность у РФ. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии заместителя директора департамента информации и печати МИД России Николая Лахонина.