В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В МИД РФ обеспокоены ухудшением ситуации в сфере безопасности на востоке Украины

ТАСС
51 минуту назад

Ситуация в сфере безопасности на востоке Украины деградирует, в то время как западные покровители Киева ничего не предпринимают, чтобы прекратить войну в Донбассе, эта проблема вызывает обеспокоенность у РФ. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии заместителя директора департамента информации и печати МИД России Николая Лахонина.

В МИД обеспокоились ситуацией на востоке Украины
Фото: ТАССТАСС

"Обеспокоены деградацией ситуации в сфере безопасности на востоке страны. С начала августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала порядка тысячи случаев нарушения режима прекращения огня. По информации Донецка и Луганска, жертвами обстрелов стали более десяти человек, включая гражданских лиц, - отметил Лахонин. - К сожалению, западные покровители Киева ничего не делают, чтобы прекратить убийство украинскими властями собственного народа".

По данным МИД РФ, Украина продолжает осложнять ситуацию в переговорном процессе вместо урегулирования конфликта в Донбассе.

Россия ждет от международных организаций и европейский политиков оценок националистических высказываний украинского руководства.

Политика,Николай Лахонин,МИД,ОБСЕ,Киев,Россия,Украина,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители