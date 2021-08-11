Слова депутата о необходимости «кланяться начальству» объяснили

Помощница депутата парламента Марий Эл Владимира Кожанова, который призвал россиян кланяться перед начальством, объяснила, что слова парламентария были вырваны из контекста. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Фото: соцсети соцсети

«Из контекста был вырван весь материал. Это 100 процентов оппонентская история. Там люди поняли, о чем речь. Позиция Владимира Тарасовича по отношению к власти никогда не менялась, все в рамках Конституции», — заявила помощница парламентария Юлия Юрасова.

Кроме того, она уточнила, что носителем суверенитета, а значит, и власти в стране, является российский народ. По ее словам, депутат имел в виду, что нет ничего плохого в том, чтобы поклониться народу.

Представитель Кожанова подчеркнула, что данный скандал является предвыборной провокацией, которую проплатили конкуренты.