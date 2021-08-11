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Депутат Госдумы подала в суд на Жириновского из-за обвинений в воровстве

Lenta.ru
39 минут назад

Депутат Госдумы Ирина Чиркова подала иск о защите чести и деловой репутации к председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, который публично обвинил ее в воровстве. Об этом депутат написала на своей официальной странице «ВКонтакте».

Депутат Госдумы подала в суд на Жириновского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конкретным поводом для иска стало недавнее выступление Жириновского на радиостанции «Эхо Москвы», где в прямом эфире он утверждал, что я совершила уголовное преступление. Разумеется, эта информация не соответствует действительности и носит явно порочащий характер», — уточнила Чиркова.

В публикации она обратилась к Жириновскому и отметила, что за иском последует дело о клевете. Депутат предположила, что лидер ЛДПР еще может публично извиниться.

Кроме того, Чиркова подала еще один иск к радиостанции «Эхо Москвы». По словам адвоката депутата Сергея Попова, претензия носит технический характер, передает Znak.com.

Ранее Жириновский заявил о необходимости возбуждения уголовного дела в отношении бывшего посла Азербайджана Исфандияра Вагабзаде, обозвавшего политика свиньей и ослом. По словам председателя ЛДПР, такое оскорбление является чудовищным.

Политика,Ирина Чиркова,Владимир Жириновский,ЛДПР,Госдума,Эхо Москвы,
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