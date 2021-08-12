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Лавров: Крым входит в Союзное государство как часть России

Российская Газетаиещё 22
2 часа назад

Лавров напомнил, что договор о Союзном государстве с Беларусью действует с 1999 года. По этому договору территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законодательством.

Лавров: Крым входит в Союзное государство как часть России
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"По нашему законодательству Республика Крым - это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями", - подытожил Лавров.

Ранее госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев выразил надежду, что Минск сможет прийти "к оптимальному формату взаимодействия с Крымом".

Политика,Дмитрий Мезенцев,Республика Крым,Россия,Беларусь,
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