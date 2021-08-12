Лавров: Крым входит в Союзное государство как часть России

Лавров напомнил, что договор о Союзном государстве с Беларусью действует с 1999 года. По этому договору территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законодательством.
"По нашему законодательству Республика Крым - это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями", - подытожил Лавров.
Ранее госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев выразил надежду, что Минск сможет прийти "к оптимальному формату взаимодействия с Крымом".