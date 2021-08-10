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Глава Мурманска Андрей Сысоев объявил об уходе в отставку

ТАССиещё 3
38 минут назад

Глава Мурманска Андрей Сысоев объявил, что намерен покинуть пост руководителя областного центра.

Мэр Мурманска заявил об уходе в отставку
Фото: соцсетисоцсети

"В течение девяти лет я руководил администрацией города-героя Мурманска. В 2019 году меня единогласно избрали главой муниципального образования. <...> Я принял решение в ближайшее время посвятить себя целиком реализации важных для города проектов", - сказал Сысоев журналистам во вторник на брифинге в городской администрации, добавив, что, покинув пост главы Мурманска, он намерен остаться депутатом городского совета.

Сложить полномочия Сысоев планирует на внеочередном заседании совета депутатов Мурманска, которое состоится 23 августа.

Политика,Андрей Сысоев,Мурманск,
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