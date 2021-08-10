Мэр Мурманска заявил об уходе в отставку

"В течение девяти лет я руководил администрацией города-героя Мурманска. В 2019 году меня единогласно избрали главой муниципального образования. <...> Я принял решение в ближайшее время посвятить себя целиком реализации важных для города проектов", - сказал Сысоев журналистам во вторник на брифинге в городской администрации, добавив, что, покинув пост главы Мурманска, он намерен остаться депутатом городского совета.