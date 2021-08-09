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Мэр Элисты опроверг слухи о своем избиении главой Калмыкии

Lenta.ru
1 час назад

Мэр Элисты Дмитрий Трапезников опроверг слухи о том, что он находится в больнице. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в социальной сети Instagram.

Мэр Элисты опроверг слухи о своем избиении главой Калмыкии
Фото: Официальный сайт администрации города ЭлистыОфициальный сайт администрации города Элисты

В понедельник, 9 августа, в соцсетях появились информация о том, что Трапезникова якобы избил глава Калмыкии Бату Хасиков, после чего мэр Элисты был доставлен в медицинское учреждение.

Трапезников рассказал, что сейчас находится в отпуске и полностью здоров. По словам мэра, в различных Telegram-каналах можно прочитать все, что угодно, однако, если некоторые подобные публикации вызывают улыбку, то клевета, связанная с официальными лицами не должна оставаться безнаказанной. Он призвал правоохранительные органы обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

Ранее сообщалось о том, что между сыном бывшего главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и сыном лидера ЛДПР Владимира Жириновского в аэропорту Внуково произошла драка в аэропорту Внуково из-за оскорбления.

Политика,Вячеслав Битаров,Бату Хасиков,Владимир Жириновский,Международный аэропорт Внуково,ЛДПР,МВД,Республика Калмыкия,Элиста,
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