Мэр Элисты опроверг слухи о своем избиении главой Калмыкии

Мэр Элисты Дмитрий Трапезников опроверг слухи о том, что он находится в больнице. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в социальной сети Instagram.

Фото: Официальный сайт администрации города Элисты Официальный сайт администрации города Элисты

В понедельник, 9 августа, в соцсетях появились информация о том, что Трапезникова якобы избил глава Калмыкии Бату Хасиков, после чего мэр Элисты был доставлен в медицинское учреждение.