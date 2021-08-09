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МИД обвинил власти Японии в попытках игнорировать итоги Второй мировой войны

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
1 час назад

Провокационные акции у посольства России в Токио проводятся при попустительстве японских властей, отказывающихся объективно оценить милитаристское прошлое страны, говорится в распространенном в понедельник комментарии заместителя директора Департамента информации и печати МИД России Николая Лахонина.

МИД обвинил Токио в игнорировании итогов Второй мировой войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«9 августа у ворот посольства Российской Федерации в Токио была организована провокационная акция по поводу годовщины вступления СССР в войну против милитаристской Японии. Подобные действия, осуществляемые при попустительстве японских властей, в очередной раз свидетельствуют о нежелании официального Токио и ряда политических и общественных сил страны прямо смотреть в глаза истории и извлечь из нее надлежащие уроки», – приводит его слова ТАСС.

В комментарии также указывается, что Москва серьезно озабочена «продолжающимися попытками японской стороны игнорировать международно признанные итоги Второй мировой войны, а также нежеланием дать объективную оценку милитаристскому прошлому страны».

По данным МИД, в понедельник у посольства России в Токио была организована провокационная акция по поводу годовщины вступления СССР в войну против милитаристской Японии.

Представители российского МИД напомнили, что СССР вступил в войну на Дальнем Востоке 8 августа 1945 года в строгом соответствии с решениями союзных держав и взятыми на себя в связи с этим международными обязательствами. Данный шаг Советского Союза внес решающий вклад в скорейшее завершение кровопролитной войны и был полностью легитимизирован в Акте о капитуляции Японии от 2 сентября 1945 года и Уставе ООН, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в районе посольства России в Токио ультраправые проводят акцию протеста, приуроченную к годовщине вступления СССР в войну против Японии.

Политика,Николай Лахонин,ООН,МИД,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Россия,Япония,
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