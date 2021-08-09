Льва Шлосберга сняли с выборов в Госдуму

Депутата Псковского областного собрания Льва Шлосберга сняли с выборов в Государственную Думу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: @levshlosberg @levshlosberg

«Московский городской суд по административному иску кандидата в депутаты Государственной Думы по одномандатному округу 207 от партии «Зеленые» А. Пангаева принял решение об отмене моей регистрации как кандидата в депутаты Государственной Думы в одномандатном округе», — говорится в сообщении.

Кроме того, Шлосберг отметил, что его интересы представляет юрист Евгений Порошин. Сам политик считает решение суда незаконным и необоснованным. Он также планирует обжаловать его в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.