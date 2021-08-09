Льва Шлосберга сняли с выборов в Госдуму

Депутата Псковского областного собрания Льва Шлосберга сняли с выборов в Государственную Думу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Московский городской суд по административному иску кандидата в депутаты Государственной Думы по одномандатному округу 207 от партии «Зеленые» А. Пангаева принял решение об отмене моей регистрации как кандидата в депутаты Государственной Думы в одномандатном округе», — говорится в сообщении.
Кроме того, Шлосберг отметил, что его интересы представляет юрист Евгений Порошин. Сам политик считает решение суда незаконным и необоснованным. Он также планирует обжаловать его в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.
Ранее избирком Псковской области отказал Шлосбергу в регистрации кандидатом на выборы в областное собрание депутатов из-за якобы его связи с ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией). Однако позднее его вернули в число кандидатов на пост депутата местного заксобрания лидера псковского отделения партии «Яблоко».