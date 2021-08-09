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Льва Шлосберга сняли с выборов в Госдуму

Lenta.ruиещё 4
25 минут назад

Депутата Псковского областного собрания Льва Шлосберга сняли с выборов в Государственную Думу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Льва Шлосберга сняли с выборов в Госдуму
Фото: @levshlosberg@levshlosberg

«Московский городской суд по административному иску кандидата в депутаты Государственной Думы по одномандатному округу 207 от партии «Зеленые» А. Пангаева принял решение об отмене моей регистрации как кандидата в депутаты Государственной Думы в одномандатном округе», — говорится в сообщении.

Кроме того, Шлосберг отметил, что его интересы представляет юрист Евгений Порошин. Сам политик считает решение суда незаконным и необоснованным. Он также планирует обжаловать его в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.

Ранее избирком Псковской области отказал Шлосбергу в регистрации кандидатом на выборы в областное собрание депутатов из-за якобы его связи с ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией). Однако позднее его вернули в число кандидатов на пост депутата местного заксобрания лидера псковского отделения партии «Яблоко».

Политика,Лев Шлосберг,Минюст РФ,Мосгорсуд,Партия "Яблоко",Госдума,
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