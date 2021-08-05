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Путин обсудил с президентом Эквадора борьбу с коронавирусом

RT на русском
1 час назад

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Эквадора Гильермо Лассо. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин обсудил с президентом Эквадора борьбу с COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что «при обсуждении проблематики российско-эквадорских отношений подтверждён взаимный настрой на активизацию усилий по развитию сотрудничества в политической, торгово-экономической и других сферах».

Также рассмотрены вопросы совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Владимир Путин поздравил Гильермо Лассо с предстоящим 10 августа Днём независимости Эквадора», — говорится в сообщении.

Кроме того, было условлено продолжить контакты.

В мае Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Эквадор зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».

Политика,Гильермо Лассо,Владимир Путин,Российский фонд прямых инвестиций,Эквадор,
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