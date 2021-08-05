В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В МИД усомнились в объективности разведки США

Lenta.ru
1 час назад

Американской разведке необходимо объективно и непредвзято информировать президента США Джо Байдена, в том числе, об экономической ситуации в России. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД Александр Бикантов на брифинге для журналистов по актуальным вопросам внешней политики.

В МИД усомнились в объективности разведки США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат усомнился в объективности разведслужб Вашингтона после недавних слов американского лидера о проблемах российской экономики.

«Агрессивно-русофобская риторика, характерная для американского политического класса независимо от партийной принадлежности, разумеется, отравляет и без того наэлектризованную атмосферу в двусторонних отношениях, играя против в целом позитивных итогов недавней женевской встречи в верхах», — заключил он.

По словам Бикантова, разведчики доносят до Байдена ошибочные и искаженные посылы относительно России. Дипломат понадеялся, что в Вашингтоне «возобладает здравый смысл». Он посоветовал американской стороне отложить словесные упражнения и начать серьезную работу по преодолению негатива, который накопился между двумя странами не по вине Москвы.

27 июля Байден заявил, что у президента России Владимира Путина есть проблемы, и это делает его опаснее. Политик отметил, что с экономической точки зрения у его российского коллеги в распоряжении только ядерное оружие и нефть. Он высказался в рамках обсуждения итогов российско-американского саммита, который прошел в Женеве 16 июня.

Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,МИД,Россия,Соединенные Штаты,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители