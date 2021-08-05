В МИД усомнились в объективности разведки США

Американской разведке необходимо объективно и непредвзято информировать президента США Джо Байдена, в том числе, об экономической ситуации в России. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД Александр Бикантов на брифинге для журналистов по актуальным вопросам внешней политики.

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Дипломат усомнился в объективности разведслужб Вашингтона после недавних слов американского лидера о проблемах российской экономики.

«Агрессивно-русофобская риторика, характерная для американского политического класса независимо от партийной принадлежности, разумеется, отравляет и без того наэлектризованную атмосферу в двусторонних отношениях, играя против в целом позитивных итогов недавней женевской встречи в верхах», — заключил он.

По словам Бикантова, разведчики доносят до Байдена ошибочные и искаженные посылы относительно России. Дипломат понадеялся, что в Вашингтоне «возобладает здравый смысл». Он посоветовал американской стороне отложить словесные упражнения и начать серьезную работу по преодолению негатива, который накопился между двумя странами не по вине Москвы.