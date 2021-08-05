«МБХ медиа» прекратили работу из-за блокировки

Но всё заканчивается. Государство — точнее, те люди, которые считают себя сейчас государством, — сделали всё для того, чтобы в России с каждым днем оставалось всё меньше свободных СМИ, всё меньше независимых от власти медиа. И просто меньше свободы. Страна стремительно проваливается в какую-то неимоверную феодальную тьму, — высказалась Куцылло.