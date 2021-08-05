В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

«МБХ медиа» прекратили работу из-за блокировки Роскомнадзором

News.ru
48 минут назад

Издание «МБХ медиа» объявило о завершении проекта из-за блокировки сайта по требованию Генпрокуратуры. Об этом сообщила главный редактор Вероника Куцылло в Facebook.

«МБХ медиа» прекратили работу из-за блокировки
Фото: Роскомнадзор/facebook.comРоскомнадзор/facebook.com

Сайт издания был заблокирован 4 августа, не в первый раз — по словам Куцылло. Она заявила, что проект закрывается ради безопасности сотрудников и читателей, так как рискуют даже простые пользователи, которые решат поделиться понравившимся материалом.

«МБХ медиа» работали с 2017 года, владельцем был Михаил Ходорковский.

Но всё заканчивается. Государство — точнее, те люди, которые считают себя сейчас государством, — сделали всё для того, чтобы в России с каждым днем оставалось всё меньше свободных СМИ, всё меньше независимых от власти медиа. И просто меньше свободы. Страна стремительно проваливается в какую-то неимоверную феодальную тьму, — высказалась Куцылло.

Ранее также из-за блокировки сайта Роскомнадзором объявил о прекращении работы проект «Открытые медиа».

Политика,Михаил Ходорковский,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители