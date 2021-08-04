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Суд заявил о вступлении в силу решения о признании ФБК экстремистским

Lenta.ruиещё 6
53 минуты назад

Суд заявил о вступлении в законную силу решения о признании экстремистской организацией ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией). Об этом сообщил ТАСС.

Суд заявил о вступлении в силу решения о признании ФБК экстремистским
Фото: Александр Казаков / КоммерсантъАлександр Казаков / Коммерсантъ

Первый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобы и отклонил их, признав законным решение о признании экстремистскими организациями ФБК, Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и общественное движение «Штабы Навального».

27 апреля суд ввел ограничения на деятельности ФБК и ФЗПГ. 26 числа столичная прокуратура приостановила деятельность движения «Штабы Навального».

По мнению прокуратуры, три эти организации необходимо признать экстремистскими, так как они осуществляют в России деятельность нежелательных иностранных и международных организаций, а также прикрываются либеральными лозунгами, чтобы сменить политический режим через цветные революции.

Политика,Минюст РФ,
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