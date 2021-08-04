Суд заявил о вступлении в силу решения о признании ФБК экстремистским

Суд заявил о вступлении в законную силу решения о признании экстремистской организацией ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией). Об этом сообщил ТАСС.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Александр Казаков / Коммерсантъ

Первый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобы и отклонил их, признав законным решение о признании экстремистскими организациями ФБК, Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и общественное движение «Штабы Навального».

27 апреля суд ввел ограничения на деятельности ФБК и ФЗПГ. 26 числа столичная прокуратура приостановила деятельность движения «Штабы Навального».