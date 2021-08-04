Эстония назвала постановкой видео с задержанием консула в России

В министерстве иностранных дел Эстонии в беседе с Postimees прокомментировали задержание консула Марта Лятте при попытке получения от гражданина России материалов закрытого характера.

«Фильм с Мартом Лятте — это мастерская постановка, которая, по понятным причинам, не отражает объективно работу дипломата, а лишь представляет картину произошедшего именно так, как этого хочет режиссер», — сказали в эстонском внешнеполитическом ведомстве .

Во вторник ФСБ задержала Марта Лятте — консула Эстонии в Санкт-Петербурге. Его поймали с поличным при получении от россиянина секретных документов. МИД Эстонии в этой связи выразил свое недовольство и заявил, что произошедшее — «провокация», а все обвинения «безосновательны».