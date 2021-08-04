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МИД Эстонии назвал "мастерской постановкой" видео с задержанием своего консула в России

Газета.Ru
46 минут назад

В министерстве иностранных дел Эстонии в беседе с Postimees прокомментировали задержание консула Марта Лятте при попытке получения от гражданина России материалов закрытого характера.

Эстония назвала постановкой видео с задержанием консула в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Фильм с Мартом Лятте — это мастерская постановка, которая, по понятным причинам, не отражает объективно работу дипломата, а лишь представляет картину произошедшего именно так, как этого хочет режиссер», — сказали в эстонском внешнеполитическом ведомстве.

Во вторник ФСБ задержала Марта Лятте — консула Эстонии в Санкт-Петербурге. Его поймали с поличным при получении от россиянина секретных документов. МИД Эстонии в этой связи выразил свое недовольство и заявил, что произошедшее — «провокация», а все обвинения «безосновательны».

Политика,ФСБ,МИД,Россия,Эстония,
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