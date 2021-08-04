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Зампреда «Яблока» Вишневского сняли с выборов в Заксобрание Петербурга

Национальная Служба Новостейиещё 7
1 час назад

Территориальная избирательная комиссия 30 Санкт-Петербурга отказала зампреду партии «Яблоко» Борису Вишневскому в регистрации кандидатом в депутаты законодательного собрания. Об этом сообщили в пресс-службе партии по итогам заседания комиссии.

Зампреда «Яблока» Вишневского сняли с выборов в Петербурге
Фото: nsn.fmnsn.fm

Отмечается, что девять членов территориальной комиссии поддержали решение об отказе в регистрации, четверо проголосовали против.

Комиссия обосновала свое решение тем, что предоставленные документы о выдвижении Вишневского и согласовании его кандидатуры с федеральным политкомитетом «Яблока» были неверно оформлены.

Вишневский претендовал на место в заксобрании седьмого созыва и проходил кандидатом по одномандатному округу 2 по региональному списку «Яблока». Кроме того, политик является кандидатом на выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу 216.

Накануне членов партии «Яблоко» Льва Шлосберга и Николая Кузьмина исключили из списка кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания депутатов. Решение было принято из-за возможного участия парламентариев в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Позже избирательная комиссия Псковской области сообщила о возвращении Шлосберга и Кузьмина в список кандидатов в депутаты.

Политика,Николай Кузьмин,Лев Шлосберг,Борис Вишневский,Алексей Навальный,Партия "Яблоко",Госдума,Санкт-Петербург,
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