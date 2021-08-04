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Владелец ритуального бизнеса возглавил список Партии пенсионеров

Газета.Ru
20 часов назад

Номером N1 федерального списка Партии пенсионеров стал глава одной из самых крупных ритуальных компаний России Олег Шелягов, сообщает издание "Аргументы недели". Шелягов является основателем компании Ritual.RU, в сети его называют "главным гробовщиком страны", который ведет упорную борьбу с конкурентами по бизнесу. Ранее Центризбирком России зарегистрировал список кандидатов от Партии пенсионеров на выборы депутатов Госдумы. В составе списка - 277 кандидатов. До этого сообщалось, что федеральную часть списка представляют Владимир Бураков, Андрей Широков и Владимир Ворожцов. Партия пенсионеров имеет право участвовать в выборах в Государственную Думу без сбора подписей. Такая "парламентская льгота" предоставлена в связи с наличием у Партии по итогам прошлых выборов фракций в 12 региональных парламентах - значительно больше, чем у любой другой непарламентской партии (по официальным данным Центризбиркома).

Владелец ритуального бизнеса возглавил список Партии пенсионеров
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Политика,Олег Шелягов,Владимир Бураков,Андрей Широков,Центризбирком России,Госдума,газета "Аргументы недели",Россия,
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