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Лавров указал на необоснованные выпады Запада против российских вакцин

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
1 час назад

Россия видит необоснованные нападки стран Запада на российские вакцины, при этом у представителей ЕМА нет замечаний к вакцине «Спутник V» и ее эффективности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров указал на необоснованные выпады Запада против вакцин из РФ
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Отмечаем необоснованные выпады ряда западных стран против российских вакцин. При этом хочу подчеркнуть, что на любые конкретные вопросы оперативно даются развернутые ответы Российским фондом прямых инвестиций и экспертами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи», – сказал он газете «Комсомольская правда».

Лавров также отметил, что у представителей ЕМА нет замечаний к вакцине «Спутник V» и ее эффективности.

«В настоящее время вакцина «Спутник V» проходит так называемую последовательную экспертизу в Европейском агентстве по лекарственным средствам. В апреле-мае еэсовцы посетили медицинские учреждения в Москве, задействованные в клинических испытаниях «Спутника V», а также производственные площадки. Сотрудники EMA находятся в прямом рабочем контакте с представителями Минздрава и Минпромторга России. По нашей информации, замечаний к самой вакцине и степени ее эффективности нет. Исходим из того, что вопрос находится в плоскости деполитизированного и профессионального диалога между профильными структурами», – отметил министр.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия признает сертификаты о вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, где широко используется российская вакцина «Спутник V». Позже в ЕК объяснили, что значит признание ЕС COVID-сертификатов третьих стран.

Политика,Сергей Лавров,Минздрав РФ,Российский фонд прямых инвестиций,Еврокомиссия,Минпромторг,ЕС,Комсомольская правда,Россия,
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