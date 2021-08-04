Шойгу назвал высочайшим доверием предложение возглавить список «Единой России»

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что воспринял как большую честь предложение главы государства возглавить федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Госдуму. Об этом говорится в сообщении на сайте партии.
Ранее Владимир Путин лично озвучил первую пятерку федерального списка кандидатов «Единой России» на выборы в Госдуму. В список вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач столичной антиковидной больницы Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
По словам Шойгу, у него особенное отношение к партии, в создании которой он участвовал.
«Я принял это предложение Владимира Владимировича как большую честь и высочайшее доверие, о чем сразу на съезде «Единой России» и сказал», - заявил Сергей Шойгу в интервью «Комсомольской правде».
При этом он напомнил, что в России проживает более 190 народов со своими культурными особенностями, историческим прошлым и традициями. Поэтому, по словам Сергея Шойгу, для России жизненно необходима единая связующая политическая сила.
«Объединяющая все народы в главном – стремлении сохранения России и обеспечения ее дальнейшего безопасного и устойчивого развития ради благополучия всех граждан», - подчеркнул он.
Выборы депутатов Государственной думы, а также губернаторов регионов и депутатов региональных законодательных органов государственной власти пройдут в России 19 сентября, в единый день голосования.