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В Крыму озвучили условия для приезда Зеленского

Деловая газета "Взгляд"иещё 6
10 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Крым в качестве туриста, но только если он публично откажется от своих «националистических замашек» на российскую территорию, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

В Крыму озвучили условия для приезда Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если Зеленский и вправду так сильно скучает за Крымом и любит его, то он может посетить полуостров с частным визитом как обычный турист: поесть рапанов, попрыгать со скалы в море, прогуляться в горы, насладиться крымским вином. Но перед поездкой будет честно, если он публично откажется от своих националистических замашек, признав выбор крымского народа жить со своей исторической родиной Россией, и возьмет курс на сближение двух государств», – сказал Фикс, передает РИА «Новости».

При этом вице-спикер подчеркнул, что Зеленский хороший и талантливый юморист, но исторически безграмотный политик.

«Если бы он ответственно относился к трактовкам истории, то знал был, что Крым никогда не был украинским. Это исторически русская земля, которую в 90-х незаконно и временно приватизировала Украина, олигархи которой рассматривали полуостров исключительно как большую фирму для получения прибыли и застройки южного берега своими замками и коттеджами», – заключил Фикс.

Напомним, Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с газетой ВЗГЛЯД, комментируя заявления украинского лидера, отметила, что «крымчане – не рапаны, а люди, которые реализовали свое право на самоопределение».

Политика,В мире,Ольга Ковитиди,Ефим Фикс,Владимир Зеленский,Сергей Аксенов,Деловая газета "Взгляд",РИА Новости,Республика Крым,Украина,
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