В Крыму озвучили условия для приезда Зеленского

«Если Зеленский и вправду так сильно скучает за Крымом и любит его, то он может посетить полуостров с частным визитом как обычный турист: поесть рапанов, попрыгать со скалы в море, прогуляться в горы, насладиться крымским вином. Но перед поездкой будет честно, если он публично откажется от своих националистических замашек, признав выбор крымского народа жить со своей исторической родиной Россией, и возьмет курс на сближение двух государств», – сказал Фикс, передает РИА «Новости».