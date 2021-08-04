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Появилось видео с Сергеев Зверевым в национальном бурятском костюме

Александр Кузьмин
50 минут назад

Скандально известный стилист, артист и телеведущий Сергей Зверев необычно оделся на церемонию вручения удостоверения кандидата в депутаты от Госдумы.

Видео удивило пользователей социальных сетей.

Зверев вырядился в национальный бурятский костюм.

«Теперь я являюсь официальным Кандидатом в Депутаты Государственной Думы Восьмого Созыва от Партии «Зелёные» в Республике Бурятия» - пишет шоумен в своём instagram.

Вручение удостоверения прошло в республиканском избиркоме в городе Улан-Удэ.

Стоит отметить, что в последнее время Сергей плотно занялся защитой и сохранением озера Байкал.

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