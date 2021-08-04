Скандально известный стилист, артист и телеведущий Сергей Зверев необычно оделся на церемонию вручения удостоверения кандидата в депутаты от Госдумы.
Видео удивило пользователей социальных сетей.
Зверев вырядился в национальный бурятский костюм.
«Теперь я являюсь официальным Кандидатом в Депутаты Государственной Думы Восьмого Созыва от Партии «Зелёные» в Республике Бурятия» - пишет шоумен в своём instagram.
Вручение удостоверения прошло в республиканском избиркоме в городе Улан-Удэ.
Стоит отметить, что в последнее время Сергей плотно занялся защитой и сохранением озера Байкал.