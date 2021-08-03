Крым предъявит Киеву иски по пяти блокадам

Крым собирается предъявить Украине за организацию водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской блокад. По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет примерно 1,47 трлн рублей, сообщает РИА Новости.

Как рассказал председатель комитета по законодательству крымского Госсовета, заместитель главы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов, основу иска юристы уже сформировали, а сейчас идет документальное подкрепление суммы ущерба.

Самыми масштабными станут иски по водной и энергетической блокадам. Первый из них планируется подать уже осенью.

При этом политологи считают, что рассчитывать на неангажированное решение суда смысла нет. Как рассказал донецкий политолог, публицист Владимир Корнилов в разговоре с телеканалом «360», суд явно встанет на украинскую сторону.

«Но подобные иски нужно постоянно подавать во все международные инстанции! Поднимать эту тему на всех международных площадках — от ООН до мелких форумов и ассамблей. Чтобы не забывал весь мир, как относятся к Крыму и крымчанам», – добавил он.

Напомним, что проблема с пресной водой начались в Крыму после его возвращения в состав России. Тогда Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал.