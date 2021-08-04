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Лидера «Яблока» в Пскове Льва Шлосберга вернули в выборную гонку

Lenta.ruиещё 9
21 минуту назад

Избирательная комиссия Псковской области вернула в число кандидатов на пост депутата местного заксобрания лидера псковского отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга. Об этом сообщает издание «Znak» в своем Telegram-канале.

Шлосберга вернули в выборную гонку
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В избиркоме пояснили, что решение о том, что ФБК, в связи с которым обвинили политика, признан экстремистской организацией не вступило в законную силу», — говорится в сообщении.

Накануне избирком Псковской области отказал Шлосбергу в регистрации кандидатом на выборы в областное собрание депутатов из-за якобы его связи с ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией).

В комментарии «Znak» Шлосберг сообщил, что ему не известна точная причина отказа в регистрации. В свою очередь, зампред «Яблока» в Пскове Дмитрий Пермяков утончил, что причиной стало участие Шлосберга в митинге, якобы организованном ФБК.

Шлосберг возглавляет региональную группу федерального списка партии, которая объединяет Псковскую и Тверскую области.

Политика,Лев Шлосберг,Минюст РФ,Партия "Яблоко",Псковская Область,Псков,
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