ЦИК предоставила новые документы об иностранных активах Грудинина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предоставила новые документы об иностранных активах директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина, ранее исключенного из партийного списка КПРФ на выборы в Госдуму. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Юрист ЦИК сообщила, что 3 августа в комиссию поступили документы из Генпрокуратуры РФ, подтверждающие, что в 2020 году Павел Грудинин снова стал владельцем акций компании Bonto Ltd., зарегистрированной в Белизе. Кроме того, в ЦИК было предоставлено решение Верховного суда Белиза от 2020 года, что компания, в которой Грудинин был акционером, больше не считается ликвидированной.

Представитель Грудинина на это заявила, что ее доверитель «не имеет информации, что он вновь стал владельцем акций ликвидированной компании или что данная компания поменяла статус — не было ни повесток, ни других документов».

Ранее бывшая жена Павла Грудинина Ирина обратилась в Центризбирком с письмом, в котором заявила, что у ее бывшего мужа есть доля в иностранном офшоре. Она отметила, что экс-супруг мог не указать эту информацию в декларации кандидата в депутаты Государственной думы России.