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Глава Крыма ответил на слова Зеленского о принадлежности полуострова

Газета.Ruиещё 8
1 час назад

Губернатор Крыма Сергей Аксенов прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не будет территорией России. Об этом он написал на своей странице в "ВКонтакте".

"Лучше жевать, чем говорить": Аксенов попросил отправить Зеленскому крымских рапанов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Интервью Зеленского – жалкое зрелище, набор глупых, пустых и напыщенных фраз, которые гроша ломаного не стоят. Это даже пропагандой назвать невозможно. Непонятно, зачем так позориться. Как артист экс-комик, похоже, окончательно деградировал, а политиком так и не стал", — сказал он.

По его мнению, жители Крыма на себе прочувствовали "любовь" Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах, попытках диверсий и терактах, в потоках вранья и клеветы, которые местные политики "льют" как внутри своего государства, так и на международных площадках.

"Людей давно тошнит от этой "любви". Вот о чем ему (Зеленскому. - примечание "Газеты.Ru") стоит подумать вместо того, чтобы нести чушь. И да – пошлите кто-нибудь Зеленскому крымских рапанов. Иногда лучше жевать, чем говорить. А Крым был, есть и будет российским", — завершил губернатор.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым никогда не будет территорией России. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Политика,Владимир Зеленский,Сергей Аксенов,Газета.Ru,Республика Крым,Россия,Украина,
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