"Американцы нанесли ряд ударов": Косачев о действиях США в отношении российских дипломатов

"Выдвинув никак не обоснованные обвинения в адрес России во вмешательстве во внутренние дела США, в качестве "меры возмездия" американцы нанесли ряд ударов по российским диппредставительствам - арест собственности, массовые высылки, отказ в визах для новых сотрудников. Что и продолжается до сих пор во все более изощренных формах", - сказал парламентарий.