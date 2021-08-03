"Американцы нанесли ряд ударов": Косачев о действиях США в отношении российских дипломатов

Действия Соединенных Штатов в отношении российских дипломатов затрудняют двустороннее сотрудничество. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, передает РИА "Новости".
Политик подчеркнул, что ответственность лежит исключительно на американской стороне.
"Выдвинув никак не обоснованные обвинения в адрес России во вмешательстве во внутренние дела США, в качестве "меры возмездия" американцы нанесли ряд ударов по российским диппредставительствам - арест собственности, массовые высылки, отказ в визах для новых сотрудников. Что и продолжается до сих пор во все более изощренных формах", - сказал парламентарий.
Косачев добавил, что действия России - ответные и могут быть отозваны в случае прекращения неправовых антидипломатических акций со стороны США.
"Остается сожалеть, что одновременно наносится ущерб другим направлениям потенциального двустороннего сотрудничества, продвижение по которым не может не затрудняться из-за отравленной атмосферы в области работы диппредставительств", - подытожил вице-спикер.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал насмешкой подход американского Госдепа к выдаче виз российским дипломатам.