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В Совфеде оценили действия США в отношении российских дипломатов

Газета.Ruиещё 1
34 минуты назад

Действия Соединенных Штатов в отношении российских дипломатов затрудняют двустороннее сотрудничество. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, передает РИА "Новости".

"Американцы нанесли ряд ударов": Косачев о действиях США в отношении российских дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик подчеркнул, что ответственность лежит исключительно на американской стороне.

"Выдвинув никак не обоснованные обвинения в адрес России во вмешательстве во внутренние дела США, в качестве "меры возмездия" американцы нанесли ряд ударов по российским диппредставительствам - арест собственности, массовые высылки, отказ в визах для новых сотрудников. Что и продолжается до сих пор во все более изощренных формах", - сказал парламентарий.

Косачев добавил, что действия России - ответные и могут быть отозваны в случае прекращения неправовых антидипломатических акций со стороны США.

"Остается сожалеть, что одновременно наносится ущерб другим направлениям потенциального двустороннего сотрудничества, продвижение по которым не может не затрудняться из-за отравленной атмосферы в области работы диппредставительств", - подытожил вице-спикер.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал насмешкой подход американского Госдепа к выдаче виз российским дипломатам.

Политика,Константин Косачев,Анатолий Антонов,Совет Федерации,РИА Новости,Россия,Соединенные Штаты,
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