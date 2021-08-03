В Госдуме предложили в три раза увеличить налоговый вычет

В Государственную думу внесут законопроект об увеличении предельного размера социального налогового вычета со 120 тысяч рублей до 360 тысяч рублей. Текст документа опубликован во вторник, 3 августа, в Telegram-канале одного из авторов инициативы, руководителя комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Фото: Пресс-служба Госдумы Пресс-служба Госдумы

Россияне в настоящее время могут получить вычет с расходов на образование, лечение, формирование пенсионных накоплений и прохождение независимой оценки своей квалификации. Получить не более 15,6 тысячи рублей за налоговый период — 13 процентов от 120 тысяч рублей — имеют право россияне, которые официально трудоустроены.

— Принятие законопроекта позволит гражданам вернуть не более 46,8 тысяч рублей уплаченного ими налога на доходы физических лиц за налоговый период, — сообщили парламентарии.

Они отметили, что предельная сумма налогового вычета была установлена десять лет назад и с тех пор не менялась. За это время стоимость услуг, к примеру обучения, выросла в три раза. Цена лекарств каждый год увеличивалась примерно на 10 процентов, а рубль обесценился в три раза.

Депутаты напомнили и о падении зарплат в России. Так, по данным за 2020 год, реальные денежные доходы граждан уменьшились на 3,5 процента и оказались на 10,6 процента ниже уровня доходов 2013 года. Ожидается, что повышение порога вычета позволит сделать соцуслуги для россиян более доступными. В случае одобрения закон может вступить в силу с 1 января 2022 года.