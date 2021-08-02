Горбачев высказался о конфликте в Карабахе

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв затронул вопрос Карабахского конфликта в своей статье «Понять перестройку, отстоять новое мышление», которая была опубликована в журнале «Россия в глобальной политике».

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Политик и его коллеги считали, что в вопросе решения межнациональных конфликтов необходимо искать продуманные и взвешенные подходы.

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Корни конфликта — давние, простого решения он не имел тогда и не имеет сейчас, хотя меня пытались убедить, что оно может быть достигнуто путём перекройки границ. В руководстве страны было единое мнение: это недопустимо, — пишет Горбачёв в статье.

Политик считал, что достижение договорённости о статусе Карабаха — "дело армян и азербайджанцев, а роль союзного центра — помочь им в нормализации обстановки, в частности в решении экономических проблем". Он был уверен, что это была правильная линия.

Горбачёв подчеркнул, что ему удалось выработать единый демократический подход к межнациональным спорам, суть которого заключалась в том, что национальные проблемы могут быть по-настоящему решены только в общем контексте политической и экономической реформы. Как он отмечает, вопрос о выходе из Союза в 1987 году не ставил почти никто, однако очень быстро в национальных движениях стали брать верх сепаратистские тенденции.

Статья «Понять перестройку, отстоять новое мышление» является небольшим осмыслением Горбачёвым своей политики за шесть лет нахождения у власти. Во многом статья является критическим разбором этапа сложной борьбы за перестройку, за новое мышление как во внутренней, так и во внешней политике.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лaчинский и Агдaмский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.