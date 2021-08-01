«Россияне побеждают не числом, а умением»: глава СВР сравнил ее с ЦРУ

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сравнил российское ведомство с ЦРУ. Он признал, что американцы получают больше финансирования, однако россияне «побеждают умением». Такое мнение разведчик высказал в эфире YouTube-шоу телеведущего Владимира Соловьёва.

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Так он прокомментировал высказывание президента Соединённых Штатов Джо Байдена, по словам которого его российского коллегу Владимира Путина беспокоит, что американские разведчики лучше российских.

Что касается Центрального разведывательного управления, то, конечно, их ресурсы, финансовые ресурсы, наверное, в десятки раз больше, чем бюджет Службы внешней разведки, но, как говорил Александр Васильевич Суворов, русские, россияне побеждают не числом, а умением, — подчеркнул Нарышкин.

Он уверен, что сравнительный анализ ЦРУ и СВР, которым поделился Байден, провёл он сам. При этом глава российского ведомства заявил, что уважает американских коллег, в составе которых оперативные и вдумчивые аналитики.

Говорил и повторю, что эта специальная служба находится, ну, в пятёрке, даже в тройке самых действительно сильных и авторитетных разведывательных служб в мире. В этой же группе находится и Служба внешней разведки <...> Мы знаем их сильные стороны, знаем и наши сильные стороны, — добавил он.

Нарышкин добавил, что в профессиональном сообществе разведчиков принято уважать друг друга.

Также он заявил, что тезисы о проблемах Путина Байдену готовили не разведслужбы США, а пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.