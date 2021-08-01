«Рухнула страна»: Жириновский предостерег власти РФ от ошибки СССР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предостерег российские власти от ошибки, которая стала причиной развала Советского Союза, передает ТАСС.
Политик выступил против госрегулирования цен на продукты. Он объяснил, что согласно закону экономики: если вы что-то регулируете, то начнется сокращение производства.
Жириновский, напомнил, что такое уже было в истории государства.
"Чем кончилось? Рухнула страна", - сказал он.
Лидер ЛДПР также отметил, что в России из-за ее размеров самые большие расходы на транспорт и "самая дорогая в мире экономика".
Жириновский неоднократно высказывал идею об открытии рынков для производителей продовольствия, где они могли бы торговать без посредников. По мнению политика, это будет способствовать росту продовольствия. Однако этому противостоят мафии, которым выгодны более высокие цены, уверен лидер ЛДПР. Он также предлагал раздавать гражданам земельные участки для их возделывания.