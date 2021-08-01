В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

«Рухнула страна»: Жириновский предостерег власти РФ от ошибки СССР

Ювелина Бернст
17 минут назад

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предостерег российские власти от ошибки, которая стала причиной развала Советского Союза, передает ТАСС.

«Рухнула страна»: Жириновский предостерег власти РФ от ошибки СССР
Фото: ТАССТАСС

Политик выступил против госрегулирования цен на продукты. Он объяснил, что согласно закону экономики: если вы что-то регулируете, то начнется сокращение производства.

Жириновский, напомнил, что такое уже было в истории государства.

"Чем кончилось? Рухнула страна", - сказал он.

Лидер ЛДПР также отметил, что в России из-за ее размеров самые большие расходы на транспорт и "самая дорогая в мире экономика".

Жириновский неоднократно высказывал идею об открытии рынков для производителей продовольствия, где они могли бы торговать без посредников. По мнению политика, это будет способствовать росту продовольствия. Однако этому противостоят мафии, которым выгодны более высокие цены, уверен лидер ЛДПР. Он также предлагал раздавать гражданам земельные участки для их возделывания.

Политика,Владимир Жириновский,ЛДПР,ИТАР-ТАСС,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители