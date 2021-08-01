«Рухнула страна»: Жириновский предостерег власти РФ от ошибки СССР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предостерег российские власти от ошибки, которая стала причиной развала Советского Союза, передает ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Политик выступил против госрегулирования цен на продукты. Он объяснил, что согласно закону экономики: если вы что-то регулируете, то начнется сокращение производства.

Жириновский, напомнил, что такое уже было в истории государства.

"Чем кончилось? Рухнула страна", - сказал он.

Лидер ЛДПР также отметил, что в России из-за ее размеров самые большие расходы на транспорт и "самая дорогая в мире экономика".