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Политолог: Зеленский попал в «ловушку» вслед за Порошенко

Майк Габриелян
58 минут назад

Киевский политолог Виктор Таран заявил, что президент Украины Владимир Зеленский из-за провала экономики попал «в ту же ловушку», что и его предшественник Петр Порошенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Политолог: Зеленский попал в «ловушку» вслед за Порошенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Фактически, Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад», - сказал Таран.

По его словам, Порошенко обвиняли в том, что он не занимался украинской экономикой, предпочитая бороться с русским языком и Русской православной церковью на Украине. Теперь в той же ситуации оказался Зеленский: Украина по-прежнему является одной из беднейших стран континента, а её президент строит воздушные замки в соцсетях.

«Язык и томос на хлеб не намажешь. То же самое сейчас можно забросить и Зеленскому – "Большое строительство" и "инстаграмные видосики" на хлеб не намажешь», - отметил политолог.

Он добавил, что Зеленскому нужны реальные успехи в экономике страны. При этом необходимо объяснить народу, почему их нет. Единственный выход – отправить в отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Поэтому слухи о его скором увольнении имеют под собой основание.

Таран считает, что нет смысла обсуждать кандидатов на пост главы правительства. По его мнению, решение будет авторитарно принято Зеленским.

«Единственный ключевой фактор, который играет роль - персональные связи с Зеленским», - резюмировал политолог.

По последним данным, 42% работающего населения Украины живет за чертой бедности.

Эксперты предрекют стране гуманитарную катастрофу с масштабной нехваткой продовольствия. Уже сейчас, согласно опубликованному докладу ЮНИСЕФ, недоедают без малого 10 миллионов украинцев. Это почти четверть населения.

Политика,Денис Шмыгаль,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,ЮНИСЕФ,РПЦ,Украина,
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