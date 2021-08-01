Политолог: Зеленский попал в «ловушку» вслед за Порошенко

Киевский политолог Виктор Таран заявил, что президент Украины Владимир Зеленский из-за провала экономики попал «в ту же ловушку», что и его предшественник Петр Порошенко. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Фактически, Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад», - сказал Таран.

По его словам, Порошенко обвиняли в том, что он не занимался украинской экономикой, предпочитая бороться с русским языком и Русской православной церковью на Украине. Теперь в той же ситуации оказался Зеленский: Украина по-прежнему является одной из беднейших стран континента, а её президент строит воздушные замки в соцсетях.

«Язык и томос на хлеб не намажешь. То же самое сейчас можно забросить и Зеленскому – "Большое строительство" и "инстаграмные видосики" на хлеб не намажешь», - отметил политолог.

Он добавил, что Зеленскому нужны реальные успехи в экономике страны. При этом необходимо объяснить народу, почему их нет. Единственный выход – отправить в отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Поэтому слухи о его скором увольнении имеют под собой основание.

Таран считает, что нет смысла обсуждать кандидатов на пост главы правительства. По его мнению, решение будет авторитарно принято Зеленским.

«Единственный ключевой фактор, который играет роль - персональные связи с Зеленским», - резюмировал политолог.

По последним данным, 42% работающего населения Украины живет за чертой бедности.