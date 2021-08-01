В Совфеде предупредили участников «Крымской платформы» об «очень резкой» реакции России

«Это прямое посягательство на суверенитет и территориальную целостность страны. И именно так мы будем оценивать участие в этом спектакле государств и политических деятелей. Режиссура этого спектакля прямо направлена на разжигание враждебности и взаимного неприятия, которые и без того зашкаливают в нынешнем мире. Мы будем очень резко реагировать на участие всех государств и политических деятелей, включая международные организации, в этой провокационной постановке», — добавил сенатор.