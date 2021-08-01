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Совфед предупредил участников «Крымской платформы» об «очень резкой» реакции России

Газета.Ru
36 минут назад

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил «Газете.Ru», что участников «Крымской платформы» ждет жесткая реакция России.

В Совфеде предупредили участников «Крымской платформы» об «очень резкой» реакции России
Фото: Ukrainian Presidential Press Service/ReutersUkrainian Presidential Press Service/Reuters

«Это прямое посягательство на суверенитет и территориальную целостность страны. И именно так мы будем оценивать участие в этом спектакле государств и политических деятелей. Режиссура этого спектакля прямо направлена на разжигание враждебности и взаимного неприятия, которые и без того зашкаливают в нынешнем мире. Мы будем очень резко реагировать на участие всех государств и политических деятелей, включая международные организации, в этой провокационной постановке», — добавил сенатор.

Реакция России последует вслед за тем, что будет происходить на «Крымской платформе», заверил Карасин, и также подчеркнул, что Москва предостерегает политиков от того, чтобы они шли на поводу у «провокационных сил нынешнего киевского руководства».

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Саммит «Крымская платформа» украинские власти рассчитывают провести 23 августа в Киеве. Как ожидается, на встречу прибудут как минимум 28 представителей различных государств и организаций. При этом Литва, Латвия и Польша будут представлены на высшем уровне. Кроме того, планируют посетить площадку представители США, Германии и Франции.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев по итогам переговоров ожидает изменения отношения международного сообщества к теме Крыма.

Политика,Дмитрий Кулеба,Григорий Карасин,Совет Федерации,МИД,Газета.Ru,Россия,
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