Нарышкин рассказал о предателях в разведке

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал о том, что в 1980-1990-х годах лично столкнулся с предателем. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

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По его словам, ни одна спецслужба не застрахована от предательства, в том числе и СВР. Нарышкин отметил, что, к сожалению, ему какое-то время пришлось работать с человеком, который впоследствии оказался предателем. Будущего предателя не выявили ни на этапе приема на работу в разведку, ни в ходе его службы, добавил он.

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Нарышкин также заявил, что простить предательство невозможно. Глава СВР подчеркнул, что, по его мнению, тому человеку, который перешел на сторону врага, «сейчас очень плохо».

До этого Нарышкин называл причины, почему сотрудники разведывательных служб идут на предательство. Он рассказывал, что такие случаи происходят из-за того, что в период подбора не были выявлены определенные качества и мотивы. Другая причина предательства — это изменения, которые происходят с сотрудником с годами, «под влиянием тех или иных его личных качеств и обстоятельств, в которых он оказался».

В семье не без урода

Глава российской внешней разведки отметил, что есть и такие россияне, которые приезжают в США и предлагают ввести там санкции против своей страны. Нарышкин назвал подобный шаг «предательством своей страны и своего народа».

В то же время глава СВР подчеркнул, что таких людей подавляющее меньшинство, однако на территории США «их видят». Он также допустил, что от разведки «что-то наверное, ускользает, но далеко не все».

Нарышкин также заявлял, что санкции Запада объединяют россиян.

«Эти санкции, конечно, действуют на сознание населения, на простых граждан, на россиян. Но действуют каким образом? Во-первых, любая угроза объединяет нацию. Наши граждане понимают, что это угроза», — сказал глава СВР.

По его словам, в последнее время замечен существенный рост неприятия со стороны российских граждан западной политики по отношению к России. Глава российской разведки добавил, что было бы очень плохо, если бы это неприятие переросло в ненависть.

Первая встреча

В этом же интервью Нарышкин вспомнил о своем знакомстве с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, их первая встреча произошла в 1980 году.

Еще в 2018 году Нарышкин отмечал, что после окончания двухгодичного факультета Высшей школы КГБ СССР, который сейчас называется Академией ФСБ, его определили на работу в разведывательное подразделение Ленинградского управления КГБ, где он впервые встретился с Владимиром Путиным, передает РИА Новости. Глава СВР тогда же рассказал, что после этого они с Путиным вместе учились на годичном факультете Краснознаменного института КГБ, который сейчас является Академией внешней разведки.