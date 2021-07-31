«Дешевый комментарий»: в Госдуме оценили ответ Порошенко Путину

Заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о статье российского президента Владимира Путина о единстве русского и украинского народов - дешевый комментарий, заявил РИА Новости член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств извне Адальби Шхагошев.

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"Учитывая глубину этой статьи и ее проработку, я считаю, что это не ответ на статью Путина, это дешевый комментарий... Порошенко постоянно делает попытки в очередной раз попасть в шорт-лист Вашингтона, когда обсуждаются кадровые вопросы по Украине", - считает Шхагошев.

По его мнению, Путин верно указал на проблемные точки политического процесса на Украине, и "гонка за первенство" может привести к новым волнениям в стране. Парламентарий также добавил, что «серьезного, глобального будущего у Украины без нормального взаимодействия с Россией просто нет»

Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована на русском и украинском языках. В ней президент России назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее "анти-Россию", а сейчас страна находится под прямым внешним управлением.