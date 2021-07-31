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Ответ Порошенко Путину насчет украинцев назвали «дешевым комментарием»

Ювелина Бернст
1 час назад

Заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о статье российского президента Владимира Путина о единстве русского и украинского народов - дешевый комментарий, заявил РИА Новости член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств извне Адальби Шхагошев.

«Дешевый комментарий»: в Госдуме оценили ответ Порошенко Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Учитывая глубину этой статьи и ее проработку, я считаю, что это не ответ на статью Путина, это дешевый комментарий... Порошенко постоянно делает попытки в очередной раз попасть в шорт-лист Вашингтона, когда обсуждаются кадровые вопросы по Украине", - считает Шхагошев.

По его мнению, Путин верно указал на проблемные точки политического процесса на Украине, и "гонка за первенство" может привести к новым волнениям в стране. Парламентарий также добавил, что «серьезного, глобального будущего у Украины без нормального взаимодействия с Россией просто нет»

Статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована на русском и украинском языках. В ней президент России назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее "анти-Россию", а сейчас страна находится под прямым внешним управлением.

Порошенко раскритиковал статью Путина об украинцах

В ответ на статью Порошенко заявил, у его народа нет проблем с собственной идентичностью, украинцев от русских отличает "собственный исторический опыт, язык, песни и танцы, кухня", а также "политическая культура, отношение к правам человека, геополитические ориентации и чувство причастности к европейской цивилизации".

Политика,Адальби Шхагошев,Петр Порошенко,Владимир Путин,Госдума,РИА Новости,Украина,
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