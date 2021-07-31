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Захарова рассказала о «бесновании» Запада из-за россиян на Олимпиаде

Ювелина Бернст
29 минут назад

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своей Telegram-канале высказалась о "бесновании" Запада по поводу российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

Захарова рассказала о «бесновании» Запада из-за россиян на Олимпиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Их трясет от всего: от медалей наших спортсменов, от их формы, от невозмутимой реакции команды на все козни и нападки, от народной поддержки нашей сборной, теперь еще и от символики на майках журналистов!" – написала представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что, по ее мнению, скоро иностранцы начнут завидовать тому, что у русских на флаге и форме есть олимпийские кольца, а у них нет.

Реакцию Захаровой вызвал скандал, связанный с американским журналистом Беном Ротенбергом, который пишет о теннисе. Корреспондент в своих соцсетях указал имена спортсменов, которые будут сражаться на олимпийском турнире. Возле фамилий он разместил флажки стран, от которых выступают участники. Рядом с фамилиями россиян был размещен триколор. Один из пользователей потребовал убрать флаг России страны из поста. На это журналист ответил: "Я не МОК", и подчеркнул, что спортсмены русские.

Российская сборная выступает на турнире под символикой Олимпийского комитета России. В связи с санкциями WADA из-за нарушения антидопинговых правил российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года не могут выступать под национальным флаго

Политика,Бен Ротенберг,Мария Захарова,Всемирное антидопинговое агентство,МИД,
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