Захарова рассказала о «бесновании» Запада из-за россиян на Олимпиаде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своей Telegram-канале высказалась о "бесновании" Запада по поводу российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Их трясет от всего: от медалей наших спортсменов, от их формы, от невозмутимой реакции команды на все козни и нападки, от народной поддержки нашей сборной, теперь еще и от символики на майках журналистов!" – написала представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что, по ее мнению, скоро иностранцы начнут завидовать тому, что у русских на флаге и форме есть олимпийские кольца, а у них нет.

Реакцию Захаровой вызвал скандал, связанный с американским журналистом Беном Ротенбергом, который пишет о теннисе. Корреспондент в своих соцсетях указал имена спортсменов, которые будут сражаться на олимпийском турнире. Возле фамилий он разместил флажки стран, от которых выступают участники. Рядом с фамилиями россиян был размещен триколор. Один из пользователей потребовал убрать флаг России страны из поста. На это журналист ответил: "Я не МОК", и подчеркнул, что спортсмены русские.