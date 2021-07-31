Москва направила ноту в Киев из-за уничтожения копии Ордена ВОВ

МИД России направило ноту в МИД Украины в связи с требованием властей Львова уничтожить копию Ордена Отечественной войны на воинском мемориале «Марсово поле», сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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Москва потребовала выполнения Киевом международных обязательств по защите и сохранению воинских мемориалов.

В МИД РФ отметили, что российская сторона «решительно» осуждает взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом.

В ведомстве также призвали украинские власти отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан победы в войне, достигнутой совместными усилиями всех народов Советского Союза.