Москва направила ноту в Киев из-за уничтожения копии Ордена ВОВ

МИД России направило ноту в МИД Украины в связи с требованием властей Львова уничтожить копию Ордена Отечественной войны на воинском мемориале «Марсово поле», сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Москва потребовала выполнения Киевом международных обязательств по защите и сохранению воинских мемориалов.
В МИД РФ отметили, что российская сторона «решительно» осуждает взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом.
В ведомстве также призвали украинские власти отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан победы в войне, достигнутой совместными усилиями всех народов Советского Союза.
23 июля во Львове завершили демонтаж монумента Боевой славы, установленного в память о воинах СССР, погибших в ожесточенных боях с фашистскими захватчиками на Западной Украине. В этих боях погибли 65 тысяч советских воинов, 3,5 тысяч из них были похоронены рядом с мемориалом.