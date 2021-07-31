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Москва направила ноту Киеву из-за уничтожения копии Ордена ВОВ

Ювелина Бернст
52 минуты назад

МИД России направило ноту в МИД Украины в связи с требованием властей Львова уничтожить копию Ордена Отечественной войны на воинском мемориале «Марсово поле», сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Москва направила ноту в Киев из-за уничтожения копии Ордена ВОВ
Фото: ТАССТАСС

Москва потребовала выполнения Киевом международных обязательств по защите и сохранению воинских мемориалов.

В МИД РФ отметили, что российская сторона «решительно» осуждает взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом.

В ведомстве также призвали украинские власти отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан победы в войне, достигнутой совместными усилиями всех народов Советского Союза.

23 июля во Львове завершили демонтаж монумента Боевой славы, установленного в память о воинах СССР, погибших в ожесточенных боях с фашистскими захватчиками на Западной Украине. В этих боях погибли 65 тысяч советских воинов, 3,5 тысяч из них были похоронены рядом с мемориалом.

Политика,МИД,Москва,Киев,Львов,Украина,
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