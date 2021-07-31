Россия направила Украине ноту с требованием по мемориалам

«В связи с планами львовских властей по уничтожению копии Ордена Отечественной войны на воинском мемориале «Марсово поле» 30 июля в МИД Украины была направлена нота МИД России с требованием выполнения украинской стороной международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов», — говорится в сообщении российского МИД.