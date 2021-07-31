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МИД направил Киеву ноту о необходимости сохранения воинских мемориалов

RT на русскомиещё 7
20 минут назад

Россия направила Украине ноту с требованием выполнять обязательства по защите воинских мемориалов в связи с планами уничтожения копии ордена Великой Отечественной войны на Марсовом поле во Львове.

Россия направила Украине ноту с требованием по мемориалам
Фото: ТАССТАСС

«В связи с планами львовских властей по уничтожению копии Ордена Отечественной войны на воинском мемориале «Марсово поле» 30 июля в МИД Украины была направлена нота МИД России с требованием выполнения украинской стороной международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов», — говорится в сообщении российского МИД.

В МИД отметили, что решительно осуждают «взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом».

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Ранее замдиректора Департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов назвал действия местных властей «циничным актом государственного вандализма», напомнив, что в ходе освобождения Западной Украины погибли 65 тыс. советских солдат.

Политика,МИД,Киев,Россия,Львов,Украина,
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