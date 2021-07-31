Порошенко поспорил с Путиным о единстве русских и украинцев

Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал в польском издании Gazeta Wyborcza ответ на статью президента России Владимира Путина о единстве русских и украинцев.

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«Нам по барабану, что именно об этом думает Путин. Мы украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ», — написал Порошенко.

По мнению Порошенко, у украинцев есть отдельная история, язык, песни и танцы, кухня, политическая культура и «чувство причастности к европейской цивилизации».

В середине июля президент России Владимир Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней говорилось, что русские и украинцы – единый народ. По мнению президента, на протяжении столетий его пытаются искусственно разделить недружественные России политики.