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Порошенко поспорил с Путиным о единстве русских и украинцев

Майк Габриелян
59 минут назад

Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал в польском издании Gazeta Wyborcza ответ на статью президента России Владимира Путина о единстве русских и украинцев.

Порошенко поспорил с Путиным о единстве русских и украинцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам по барабану, что именно об этом думает Путин. Мы украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ», — написал Порошенко.

По мнению Порошенко, у украинцев есть отдельная история, язык, песни и танцы, кухня, политическая культура и «чувство причастности к европейской цивилизации».

В середине июля президент России Владимир Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней говорилось, что русские и украинцы – единый народ. По мнению президента, на протяжении столетий его пытаются искусственно разделить недружественные России политики.

Петр Порошенко занимал пост президента Украины с 2014 по 2019 годы. По данным Forbes, занимает третье место в списке самых богатых людей страны. Его состояние оценивается в 1,4 млрд долларов (на 2020 год). Порошенко включен в официальный список олигархов Украины.

Политика,Петр Порошенко,Владимир Путин,Украина,
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