Порошенко поспорил с Путиным о единстве русских и украинцев

Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал в польском издании Gazeta Wyborcza ответ на статью президента России Владимира Путина о единстве русских и украинцев.
«Нам по барабану, что именно об этом думает Путин. Мы украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ», — написал Порошенко.
По мнению Порошенко, у украинцев есть отдельная история, язык, песни и танцы, кухня, политическая культура и «чувство причастности к европейской цивилизации».
В середине июля президент России Владимир Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней говорилось, что русские и украинцы – единый народ. По мнению президента, на протяжении столетий его пытаются искусственно разделить недружественные России политики.
Петр Порошенко занимал пост президента Украины с 2014 по 2019 годы. По данным Forbes, занимает третье место в списке самых богатых людей страны. Его состояние оценивается в 1,4 млрд долларов (на 2020 год). Порошенко включен в официальный список олигархов Украины.