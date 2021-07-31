Эксперт рассказал, как европейцы могут остановить «Северный поток - 2»

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал, как в Европе могут перекрыть российский газопровод «Северный поток - 2». Об этом пишет «Свободная пресса».

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Экс-министр иностранных дел Дании Эллеманн-Йенсен заявил, что западным странам надо сделать все, чтобы найти способ превратить «Северный поток-2» в пиррову победу для России. У европейцев должна быть возможность «перекрыть кран», когда понадобится оказать давление на Россию, убежден экс-министр.

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По мнению Фролова, под «пирровой победой» датский политик имеет блокировку Евросоюзом использования «Северного потока - 2».

«Деньги вложили, а газопровод не получили. Для этого нужно доказать, что Россия использует газ как энергооружие или что Россия — агрессор», объяснил эксперт.

В связи с этим со стороны ЕС последует множество заявлений и провокаций, направленных на подтверждение российской «агрессивности», уверен Фролов.

В качестве примера он привел возможное решение Украины начать эскалацию конфликта в Донбассе. В этом случае Киев может на любой отпор заявлять, что это все акт агрессии со стороны Москвы, и требовать от ЕС ввести санкции против России: перекрыть «Северный поток - 2». Фролов обратил внимание на то, что украинские политики уже начали рассуждать, что Россия разберет газопроводы, чтобы точно не прокачивать газ через Украину, а значит это вопрос политический для России — это и есть использование газа как энергооружия.

Однако нынешнее законодательство ЕС не позволяет перекрывать газ по политическим мотивам, отметил эксперт. При этом, по его словам, Европа может принять санкции против России запретив эксплуатацию газопровода.

Но это грозит Европе российскими санкциями, что приведет к росту цен на газ и нанесет ущерб европейской экономике, замечает Фролов.