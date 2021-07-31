Захарова назвала "шокирующей" реакцию Франции на украинский неонацизм

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что шокирована заявлением МИД Франции о неонацизме на Украине.

Она рассказала, что французские сенаторы увидели, как в центре Киева неонацисты учат украинских детей «собирать автомат и призывают ехать убивать на Донбасс». Политики были шокированы. Зампред комиссии по вопросам конституции и законодательства Сената Н. Гуле направила запрос в МИД Франции.

Ей пришел ответ за подписью министра Ле Дриана. В нем говорится, что «неонацистские группировки на Украине есть», но их популярность «не превышает среднюю по Европе», а антисемитские акции на Украине происходят «реже, чем в Европе».

«Теперь шокирована уже я, потому что про батальон "Азов" давно всем известно, а про то, что в Европе ещё хуже – нет», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, украинских детей приобщают к человеконенавистнической братоубийственной идеологии, а французские чиновники говорят, что это в порядке вещей и «все в Европе так делают».

Международные организации, например, ОБСЕ, должны заинтересоваться и Киевом, и той частью Европы, для которой неонацизм не является угрозой.

Захарова отметила, что абсурдно звучит и другая часть ответа министра Ле Дриана. Он утверждает, что Зеленский пришёл к власти демократическим путем и это доказывает отсутствие неонацизма на Украине.