Досадные меры: США сократят 182 сотрудника в России

Запрет американскому посольству на наем местного персонала в России окажет серьезное воздействие на его работу, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Из-за этого запрета посольство вынуждено уволить 182 служащих американских дипломатических миссий в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге, добавил Блинкен, передает РИА «Новости».
«Эти досадные меры серьезно отразятся на работе наших миссий в США, что потенциально включает безопасность нашего персонала, а также возможности для дипломатических контактов с российскими властями», – сказал он.
«Хотя мы сожалеем о действиях правительства России, вынудивших нас сократить наши услуги и операции, Соединенные Штаты продолжат стремиться к предсказуемым и стабильным отношениям с РФ», – отметил глава американского внешнеполитического ведомства.
В конце июня посол Соединенных Штатов Джон Салливан заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.