Правительство захотело ограничить экспорт бензина

В России могут ввести временный запрет на вывоз бензина из страны, рассказал вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что спрос на горючее в РФ растёт, в связи с чем необходимо обеспечить потребности внутреннего рынка. Позднее стало известно, что предложение ввести временный запрет направлено в кабмин со стороны Минэнерго. В ведомстве ранее рассказали, что не ожидают выпадения доходов бюджета в случае введения запрета, поскольку отсутствие экспортных пошлин компенсируют акцизы, действующие на внутреннем рынке.

Фото: РИА Новости © Константин Михальчевский РИА Новости © Константин Михальчевский

Российское правительство рассматривает возможность введения временных ограничений на вывоз бензина из страны, заявил вице-премьер России Александр Новак.

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«Мы сейчас рассматриваем это на самом деле, министерство энергетики должно внести предложение в ближайшее время. В принципе этот инструмент мы рассматриваем дополнительно, потому что спрос растёт и нам необходимо обеспечить в полном объёме внутренний рынок», — цитирует ТАСС Новака.

Он добавил, что давление на цены на биржевых торгах сохраняется.

Вскоре стало известно, что Минэнерго обратилось в правительство с предложением запустить процесс ввода ограничений на экспорт бензина из России.

Как рассказал министр энергетики Николай Шульгинов, ведомство обратилось в кабмин с просьбой провести процедуру в ускоренном режиме. Ранее Шульгинов допустил, что запрет на экспорт бензина будет инициирован в том случае, если биржевые цены сохранятся на высоком уровне.

Как отметил тогда глава Минэнерго, также «может быть рассмотрен вопрос подписания соглашений с нефтяными компаниями, регламентирующими объёмы и уровни цен в оптовом звене, и увеличения биржевых нормативов до 15%».

Ранее Росстат сообщил, что потребительские цены на автомобильный бензин в России с 20 по 26 июля выросли на 13 копеек, на дизельное топливо — на 10 копеек. Так, бензин с начала месяца к 26 июля подорожал на 0,7%, с начала года — на 5,2%. Дизтопливо, в свою очередь, подорожало на 0,7%, с начала года — на 3,3%.

Стоимость литра бензина в среднем по стране на 26 июля составляла 48,44 рубля, дизтоплива — 50,28 рубля.

Накануне Федеральная антимонопольная служба сообщила о проведении внеплановых проверок нефтетрейдеров на фоне роста цен на топливо на бирже.

«В целях контроля за соблюдением антимонопольного законодательства ведомство проводит рейды в отношении нефтетрейдеров. Основанием стали результаты мониторинга антимонопольной службой биржевых индикаторов цен на нефтепродукты», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что соответствующая работа проводится в рамках анализа факторов, влияющих на изменение цен на нефтепродукты. Ранее с этой же целью ФАС запросила у нефтяных компаний сведения об объемах производства и продажи топлива с начала 2021 года.

Напомним, что российское правительство в 2019 году запустило демпфирующий механизм, призванный сдержать рост цен на бензин внутри страны. Он подразумевает, что государство возмещает нефтяным компаниям недополученные доходы при поставках топлива на внутренний рынок.

Таким образом, когда цены на горючее внутри страны оказываются ниже экспортных, нефтяники получают компенсацию из бюджета. При более высоких ценах на внутреннем рынке компании обязаны отчислять в бюджет часть прибыли.

Действие демпферного механизма позволило замедлить темпы подорожания бензина на российских АЗС с 2019 по 2020 год в несколько раз. Наряду с этим в мае текущего года власти внесли дополнительные корректировки в формулу механизма для сдерживания цен на АЗС. В результате копании теперь могут претендовать на больший объём компенсаций из бюджета.

Вместе с тем в Минфине заявили, что не планируют корректировать демпфирующий механизм на фоне действующих с мая правок. Как пояснил замминистра финансов Алексей Сазанов, новые параметры демпфера «только вступили в силу».

«Соответственно сейчас выплаты будут в увеличенном размере, уже начиная с мая. Мы надеемся, что это позволит стабилизировать ситуацию», — цитирует Сазанова ТАСС.

Кроме того, он высказал предположение, что в случае введения запрета на экспорт бензина не ожидается выпадения доходов бюджета, получаемых в виде экспортной пошлины. По его словам, на ситуацию повлияет акциз.