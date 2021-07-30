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Россиянка пожаловалась Путину из-за отобранного на работе стула

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

На Рефтинской птицефабрике в Свердловской области у сотрудников отобрали стулья для улучшения производительности труда. На это пожаловалась в письме президенту России Владимиру Путину сотрудница предприятия Татьяна Клюкина, сообщает Ura.ru.

Россиянка пожаловалась Путину из-за отобранного на работе стула
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам россиянки, стулья у работников отобрали в 2018 году. Начальство объяснило, что такое нововведение связано с участием птицефабрики в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости».

«Стоять в одном положении много часов, иногда в две смены, очень тяжело, усталость ног и спины отвлекают от основной работы. Тогда-то я и решила, что буду отбивать эти стулья», — написала Клюкина в письме президенту.

По ее словам, она стала работать сидя, несмотря на запреты начальства. Ее стул прятали, но женщина находила его. Россиянка отметила, что один раз ей пришлось доставать стул из-под снега.

Клюкина также заявила, что писала жалобы в инспекцию труда, прокуратуру, Роспотребнадзор и другие инстанции. Никаких изменений после этого не происходило.

«Сейчас это самое эффективно работающее подразделение у нас именно благодаря тому, что у них нет стульев. Мы сделали им дифференцированную оплату труда, зарплата увеличилась на 20 процентов», — заявил директор птицефабрики.

Он добавил, что работает в мясной отрасли 20 лет, объездил много предприятий и нигде не видел сидящих работников.

Ранее жаловавшиеся Путину на низкие зарплаты российские пожарные из Пермского края уволились из-за перевода на новый 12-часовой график. Как сообщил начальник пожарной части Олег Мелехин, увольнение не связано с обращением к главе государства. Он отметил, что сотрудников не преследовали за то видео.

Политика,Татьяна Клюкина,Владимир Путин,Роспотребнадзор,Генпрокуратура РФ,РИА Ura.ru,Свердловская Область,
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