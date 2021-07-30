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Путин позитивно оценил результаты работы платформы "Россия - страна возможностей"

ТАССиещё 2
50 минут назад

Президент Владимир Путин считает, что автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" "немало сделала" с момента своего создания в 2018 году. Такую позицию глава государства выразил на встрече с гендиректором платформы Алексеем Комиссаровым в пятницу.

Путин позитивно оценил результаты работы платформы "Россия - страна возможностей"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путин напомнил, что организация была создана в 2018 году "для повышения социальной мобильности людей, для того, чтобы было больше возможностей повышать свой уровень, добиваться определенных жизненных целей". "За это время немало сделано", - обратил внимание президент.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе Путина. Она объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

Политика,Алексей Комиссаров,Владимир Путин,Россия,
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